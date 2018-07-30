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На пляжі у Херсонській області знайшли тіло чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Тіло жителя міста Дніпро знайшли на пляжі у смт Лазурне у Херсонській області. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

"27 липня близько 6:00 ранку у смт Лазурне, на пляжі, відпочивальники виявили тіло чоловіка", - зазначили у відомстві.

Поліцейські встановили, що чоловік - житель міста Дніпро. Йому було 29 років.

"За попередніми даними судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок нетравматичного субарахноїдального крововиливу в мозок", - зазначили у ГУНП.

За цим фактом відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (навмисне вбивство) з додатковою позначкою "природна смерть". Нині працівники поліції відпрацьовують відео з камер спостереження, встановлюють та опитують свідків та очевидців для всебічного встановлення всіх обставин події, проводяться слідчі дії та судові експертизи.

Нагадаємо, тіло колишнього судді знайшли в одному з районів Херсонської області.

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