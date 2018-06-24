На пляже в Херсоне спасли женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Херсоне на пляже спасатели спасли женщину, которая тонула. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Херсонской области, передает УНН.
"23 июня в 17:45 в Херсоне во время дежурства на пляже "Южный" (гидропарк) спасатели увидели в купальной зоне человека, который тонул. Быстро нырнув в воду, спасатели получили ее на берег. Женщина была уже без признаков жизни. Старший сержант службы гражданской защиты Александр Ковтуненко быстро провел сердечно-легочную реанимацию (искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца) и вернул человека к жизни. После этого пострадавшую передали работникам скорой помощи", - говорится в сообщении.
Спасенная женщина оказалась жительницей Херсона 1996 года рождения.
В этом году в период май-июнь на водоемах Херсонской области зафиксировано уже 2 трагических случая на воде.
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Напомним, на пляже "Чкаловский" в Одессе утонул 27-летний мужчина. Его тело нашли в 150 метрах от берега.