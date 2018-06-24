На пляжі у Херсоні врятували жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Херсоні на пляжі рятувальники врятували жінку, яка тонула. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Херсонській області, передає УНН.
"23 червня о 17:45 в Херсоні під час чергування на пляжі "Південний" (гідропарк) рятувальники побачили в купальній зоні людину, яка тонула. Швидко пірнувши у воду, рятувальники дістали її на берег. Жінка була вже без ознак життя. Старший сержант служби цивільного захисту Олександр Ковтуненко швидко провів серцево-легеневу реанімацію (штучну вентиляцію легенів та непрямий масаж серця) і повернув людину до життя. Після цього потерпілу передали працівникам швидкої допомоги", – йдеться в повідомленні.
Врятована жінка виявилася мешканкою Херсона 1996 року народження.
Цьогоріч в період травень-червень на водоймах Херсонщини зафіксовано вже 2 трагічні випадки на воді.
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Нагадаємо, на пляжі "Чкаловський" в Одесі потонув 27-річний чоловік. Його тіло знайшли в 150 метрах від берега.