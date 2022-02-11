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На планете с умирающим солнцем может существовать жизнь - исследователи

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Исследователи считают, что вблизи умирающего Солнца может существовать планета, на которой могла бы поддерживаться жизнь, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Если это подтвердится, это будет первый случай, когда планета, где потенциально поддерживается жизнь, будет обнаружена на орбите такой звезды, называемой “белым карликом”.

Планета была обнаружена в "обитаемой зоне" звезды, где не очень холодно и не слишком жарко для поддержания жизни.

Исследование опубликовано в ежемесячном бюллетене Королевского астрономического общества.

Профессор Джей Фарихи из Университетского колледжа Лондона, который руководил исследованием, сказал, что это наблюдение было новым для астрономов.

“Это первый случай, когда что-то было замечено в обитаемой зоне белого карлика. Таким образом, существует возможность существования жизни в другом мире, который вращается вокруг него (белого карлика - ред.)”, — сказал он BBC News.

Возможная планета, которая находится на расстоянии 117 световых лет от Земли, считается, что лежит в 60 раз ближе к звезде, чем наша планета к Солнцу.

У исследовательской группы нет прямых доказательств существования планеты, но движение 65 тел размером с Луну, которые вращаются вокруг зоны белого карлика, позволяет предположить, что она существует. Расстояние тел друг от друга не меняется, что позволяет предположить, что они находятся под воздействием гравитации вблизи планеты.

"Это был шок для команды. Движение было настолько устрашающе точным, что нельзя было бы ничего придумать", — сказал профессор Фарихи.

Результаты должны побуждать астрономов к активному поиску прямых доказательств наличия планет вокруг белых карликов.

“Обычно в астрономии, если мы находим таковую, это обычно означает, что это распространено”, — сказал профессор.

Дополнение

В то время как большие звезды становятся черными дырами, когда умирают, более мелкие, такие как наше Солнце, становятся белыми карликами — звездами, которые потратили все свое ядерное топливо и потеряли свои внешние слои.

Обычно они размером с планету и при первом формировании излучают голубовато-белый свет.

Пригодная для жизни зона — это полоса вокруг звезды, где на планете может существовать жидкая вода и, следовательно, поддерживать жизнь. Ее часто называют “зоной Золотовласки”, потому что, если планета находится слишком близко к звезде, ей будет слишком жарко, а если слишком далеко, слишком холодно, тогда как внутри полосы условия “в самый раз”.

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