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На планеті із вмираючим сонцем може існувати життя - дослідники

На планеті із вмираючим сонцем може існувати життя - дослідники

Київ • УНН

 • 46184 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Дослідники вважають, що поблизу сонця, що вмирає, може існувати планета, на якій могло б підтримуватися життя, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Якщо це підтвердиться, це буде перший випадок, коли планета, де потенційно підтримується життя, буде виявлена ​​на орбіті такої зірки, званої “білим карликом”.

Планета була виявлена ​​в “населеній зоні” зірки, де не дуже холодно і не дуже жарко для підтримання життя.

Дослідження опубліковано у щомісячному бюлетені Королівського астрономічного товариства.

Професор Джей Фаріхі з Університетського коледжу Лондона, який керував дослідженням, сказав, що це спостереження було новим для астрономів.

“Це перший випадок, коли щось було помічено в населеній зоні білого карлика. Таким чином, існує можливість існування життя в іншому світі, що обертається навколо нього (білого карлика - ред.)”, — сказав він BBC News.

Можлива планета, яка знаходиться на відстані 117 світлових років від Землі, вважається у 60 разів ближчою до зірки, ніж наша планета до Сонця.

У дослідницької групи немає прямих доказів існування планети, але рух 65 структур розміром з Місяць, що обертаються навколо зони білого карлика, дозволяє припустити, що вона існує. Відстань тіл одне від одного не змінюється, що дозволяє припустити, що вони знаходяться під впливом гравітації поблизу планети.

“Це був шок для команди. Рух був настільки жахливо точним, що не можна було б нічого вигадати", — сказав професор Фаріхі.

Результати повинні спонукати астрономів до активного пошуку прямих доказів наявності планет навколо білих карликів.

“Зазвичай в астрономії, якщо ми знаходимо таку, це зазвичай означає, що це поширено”, — сказав професор

Доповнення

У той час як великі зірки стають чорними дірами, коли вмирають, дрібніші, такі як наше Сонце, стають білими карликами — зірками, які витратили все своє ядерне паливо і втратили свої зовнішні шари.

Зазвичай вони розміром з планету і при першому формуванні випромінюють блакитно-біле світло.

Придатна для життя зона — це смуга навколо зірки, де на планеті може існувати рідка вода і, отже, підтримувати життя. Її часто називають “зоною Золотовласки”, тому що, якщо планета знаходиться надто близько до зірки, їй буде надто спекотно, а якщо надто далеко, буде надто холодно, тоді як усередині смуги умови “в самий раз”.

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