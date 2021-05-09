Приступы, сопровождаемые взрывом автомобиля и минометов возле школы в столице Афганистана Кабуле, в субботу, 8 мая, привели к гибели по меньшей мере 55 человек и ранения более 150, в основном студенток. В результате нападения президент Ашраф Гани обвинил талибских повстанцев.
На севере Афганистана ликвидировали 25 талибских повстанцев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В ходе наступательной операции правительственных войск в провинции Баглан на севере Афганистана были уничтожены 25 боевиков-талибов. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Синьхуа”.
Детали
Военные сообщили о ликвидации в Баглане менее 25 боевиков движения «Талибан», еще 12 человек получили ранения. Также в ходе операции при поддержке афганских ВВС было также уничтожено транспортное средство боевиков и определенное количество оружия и оборудованием.
Напомним
Белый дом осуждает действия злоумышленников в Кабуле, в результате которых десятки погибших и более сотни раненых.