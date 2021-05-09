Напади, супроводжені вибухом автомобіля та мінометів біля школи в столиці Афганістану Кабулі, у суботу, 8 травня, призвели до загибелі щонайменше 55 людей та поранення понад 150, в основному студенток. В результаті нападу президент Ашраф Гані звинуватив талібських повстанців.
На півночі Афганістану ліквідували 25 талібських повстанців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У ході наступальної операції урядових військ у провінції Баглан на півночі Афганістану було знищено 25 бойовиків-талібів. Про це пише УНН з посиланням на “Сіньхуа”.
Деталі
Військові повідомили про ліквідацію в Баглані щонайменше 25 бойовиків руху «Талібан», ще 12 осіб дістали поранення. Також у ході операції за підтримки афганських ВПС було також знищено транспортний засіб бойовиків і певну кількість зброї таобладнання.
Нагадаємо
Білий дім засуджує дії зловмисників у Кабулі, внаслідок яких є десятки загиблих і більше сотні поранених.