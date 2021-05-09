На півночі Афганістану ліквідували 25 талібських повстанців

Деталі

Військові повідомили про ліквідацію в Баглані щонайменше 25 бойовиків руху «Талібан», ще 12 осіб дістали поранення. Також у ході операції за підтримки афганських ВПС було також знищено транспортний засіб бойовиків і певну кількість зброї таобладнання.

Нагадаємо

Білий дім засуджує дії зловмисників у Кабулі, внаслідок яких є десятки загиблих і більше сотні поранених.