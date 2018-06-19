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На юге Китая взорвался автобус: пострадали 15 человек

На юге Китая взорвался автобус: пострадали 15 человек

Киев  •  УНН

 • 8393 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В понедельник вечером в провинции Сечуань на юге Китая взорвался автобус. В результате инцидента ранения получили 12 пассажиров и 3 прохожих, передает УНН со ссылкой на SCMP.

Так, взрыв произошел около 6.30 вечера. Пассажиры пытались убежать от пламени, охватившего автобус через окна, когда взрывная волна отбросила на землю пешеходов, проходивших мимо.

Бюро общественной безопасности округа заявило, что в совершении взрыва подозревается 31-летний мужчина, однако других деталей не было обнародовано.

Все 15 пострадавших были доставлены в больницу, один из них - в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет, сообщили врачи.
Несколько очевидцев заявили, что они слышали громкий шум перед взрывом, сообщают местные СМИ.

На видео инцидента, размещенных пользователями соцсетей, видно тротуар, забрызганный кровью и раненого человека, которую забрали на носилках.

Напомним, в Киевской области мужчина подорвался, демонстрируя взрывчатку онлайн.

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