На юге Китая взорвался автобус: пострадали 15 человек

Так, взрыв произошел около 6.30 вечера. Пассажиры пытались убежать от пламени, охватившего автобус через окна, когда взрывная волна отбросила на землю пешеходов, проходивших мимо.



Бюро общественной безопасности округа заявило, что в совершении взрыва подозревается 31-летний мужчина, однако других деталей не было обнародовано.



Все 15 пострадавших были доставлены в больницу, один из них - в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет, сообщили врачи.

Несколько очевидцев заявили, что они слышали громкий шум перед взрывом, сообщают местные СМИ.



На видео инцидента, размещенных пользователями соцсетей, видно тротуар, забрызганный кровью и раненого человека, которую забрали на носилках.



Напомним, в Киевской области мужчина подорвался, демонстрируя взрывчатку онлайн.



