На півдні Китаю вибухнув автобус: постраждало 15 людей

Так, вибух стався близько 6.30 вечора. Пасажири намагались втекти від полум’я, що охопило автобус, через вікна, коли вибухова хвиля відкинула на землю пішоходів, що проходили повз.



Бюро громадської безпеки округу заявило, що у скоєнні вибуху підозрюється 31-річний чоловік, проте інших деталей не було оприлюднено.



Усі 15 потерпілих були доставлені до лікарні, один з них – у важкому стані, проте загрози життю немає, повідомили лікарі.

Кілька очевидців заявили, що вони чули гучний шум перед вибухом, повідомляють місцеві ЗМІ.



На відео інциденту, розміщених користувачами соцмереж, видно тротуар, забризканий кров’ю та поранену людину, яку забрали на носилках.



Нагадаємо, на Київщині чоловік підірвався, демонструючи вибухівку онлайн.



