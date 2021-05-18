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На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Киев • УНН

 • 18059 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Сирены воздушной тревоги прозвучали во вторник рано утром на юге Израиля, предупреждая жителей о новых ракетных обстрелах из сектора Газа. Об этом Армия обороны Израиля сообщила в своем Telegram-канале, передает УНН.

На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Цитата

“Сирены прозвучали в районах, прилегающих к сектору Газа”, — проинформировали военные.

Они также уточнили, что сигналы тревоги сработали в кибуце Нахаль-Оз, расположенном вблизи границы с прибрежным анклавом.

Контекст

Конфликт в регионе резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

В израильском армии (ЦАХАЛ) заявили в воскресенье, что за последнюю неделю из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено 3100 ракет.

Также сообщалось, что с начала нового обострения конфликта погибли 192 палестинца, 58 среди которых — дети. Еще 1235 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.

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