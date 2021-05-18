На півдні Ізраїлю прозвучали сирени повітряної тривоги

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ізраїльскій армії (ЦАХАЛ) заявили в неділю, що за останній тиждень з сектору Гази в бік Ізраїлю було випущено 3100 ракет.

Також повідомлялося, що з початку нового загострення конфлікту загинули 192 палестинці, 58 серед яких — діти. Ще 1235 палестинців були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.