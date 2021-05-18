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На півдні Ізраїлю прозвучали сирени повітряної тривоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Сирени повітряної тривоги прозвучали у вівторок рано вранці на півдні Ізраїлю, попереджаючи жителів про нові ракетні обстріли із сектора Газа. Про це Армія оборони Ізраїлю повідомила в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

На півдні Ізраїлю прозвучали сирени повітряної тривоги

Цитата

“Сирени прозвучали в районах, прилеглих до сектору Газа”, — поінформували військові.

Вони також уточнили, що сигнали тривоги спрацювали в кібуці Нахаль-Оз, розташованому поблизу кордону з прибережним анклавом.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ізраїльскій армії (ЦАХАЛ) заявили в неділю, що за останній тиждень з сектору Гази в бік Ізраїлю було випущено 3100 ракет.

Також повідомлялося, що з початку нового загострення конфлікту загинули 192 палестинці, 58 серед яких — діти. Ще 1235 палестинців були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.

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