На Южноукраинской АЭС подтвердили аварийное отключение энергоблоков от сети
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В настоящее время энергоблоки Южноукраинской атомной станции отключены от сети. В результате произошло отключение потребителей от электроснабжения. Об этом журналисту сообщил УНН начальник управления, пресс-секретарь генерального директора Южноукраинской АЭС Александр Пелюх.
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«В настоящее время энергоблоки атомной станции отключены от сети, действием аварийной защиты. Причиной стало снижение частоты в сети», - сказал Пелюх.
По его словам, сейчас устанавливается как быстро смогут возобновить работу.
«(Как следствие произошло – ред.) отключение потребителей от электроснабжения, что и произошло. Для атомной станции в аварийных ситуациях есть алгоритм, с помощью которого разрешается поддерживать безопасную эксплуатацию энергоблоков», - рассказал Пелюх.
Дополнение
В Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии.