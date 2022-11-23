На Южноукраинской АЭС подтвердили аварийное отключение энергоблоков от сети

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«В настоящее время энергоблоки атомной станции отключены от сети, действием аварийной защиты. Причиной стало снижение частоты в сети», - сказал Пелюх.

По его словам, сейчас устанавливается как быстро смогут возобновить работу.

«(Как следствие произошло – ред.) отключение потребителей от электроснабжения, что и произошло. Для атомной станции в аварийных ситуациях есть алгоритм, с помощью которого разрешается поддерживать безопасную эксплуатацию энергоблоков», - рассказал Пелюх.

Дополнение

В Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии.