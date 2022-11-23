На Південноукраїнській АЕС підтвердили аварійне відключення енергоблоків від мережі

Цитата

«На даний момент енергоблоки атомної станції відімкнено від мережі, дією аварійного захисту. Причиною стало зниження частоти в мережі», - сказав Пелюх.

За його словами, наразі встановлюється як швидко зможуть відновити роботу.

«(Як наслідок сталося – ред.) відключення споживачів від електропостачання, що зараз й відбулося. Для атомної станції в аварійних ситуаціях є алгоритм за допомогою яких дозволяється підтримувати безпечну експлуатацію енергоблоків», - розповів Пелюх.

Доповнення

У Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії.