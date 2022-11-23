На Південноукраїнській АЕС підтвердили аварійне відключення енергоблоків від мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. На даний момент енергоблоки Південноукраїнської атомної станції відімкнено від мережі. Як наслідок сталося відключення споживачів від електропостачання. Про це журналісту УНН повідомив начальник управління, прессекретар генеральн ого директора Південноукраїнської АЕС Олександр Пелюх.
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«На даний момент енергоблоки атомної станції відімкнено від мережі, дією аварійного захисту. Причиною стало зниження частоти в мережі», - сказав Пелюх.
За його словами, наразі встановлюється як швидко зможуть відновити роботу.
«(Як наслідок сталося – ред.) відключення споживачів від електропостачання, що зараз й відбулося. Для атомної станції в аварійних ситуаціях є алгоритм за допомогою яких дозволяється підтримувати безпечну експлуатацію енергоблоків», - розповів Пелюх.
Доповнення
У Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії.