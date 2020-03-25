На подъездах к центру Киева образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. По состоянию на 8:20 на нескольких мостах Киева образовались пробки, несмотря на то, что в городе введен карантин из-за коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит бульвар Тараса Шевченко, проспект Победы, проспект Любомира Гузара, улица Короленковская, проспект Валерия Лобановского, Большая окружная дорога, проспект Степана Бандеры, улица Набережно-Рыбальская, улица Набережное шоссе, улица Елены Телиги.
На левом берегу в пробках стоит Броварской проспект и улица Гната Хоткевича.
Движение на мосту Метро и Северном мосту затруднено, мостом Патона, Дарницким и Южным мостом можно проехать свободно.
Напомним, нефть марки Brent выросла в цене до 27,96 доллара за баррель.