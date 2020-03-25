На під’їздах до центру Києва утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Станом на 8:20 на декількох мостах Києва утворилися затори, не дивлячись на те, що у місті введено карантин через коронавірусне захворювання COVID-19. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть бульвар Тараса Шевченка, проспект Перемоги, проспект Любомира Гузара, вулиця Короленківська, проспект Валерія Лобановського, Велика окружна дорога, проспект Степана Бандери, вулиця Набережно-Рибальська, вулиця Набережне шосе, вулиця Олени Теліги.
На лівому березі у заторах стоїть Броварський проспект та вулиця Гната Хоткевича.
Рух на мосту Метро та Північному мосту ускладнений, мостом Патона, Дарницьким та Південним мостом можна проїхати вільно.
Нагадаємо, нафта марки Brent зросла в ціні до 27,96 долара за баррель.