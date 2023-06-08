На оккупированном левом берегу Херсонщины сообщили о пяти жертвах после подрыва дамбы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Из-за подрыва Каховской ГЭС на левом берегу Херсонщины в оккупационной администрации сообщают о пяти жертвах, сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По информации окупационного так называемого "главы" Новой Каховки леонтьева, пять человек погибли в результате затопления после разрушения Каховской ГЭС.
Дополнение
6 июня 2023 около 3:00 российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.