На окупованому лівому березі Херсонщини повідомили про п'ять жертв після підриву дамби
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Через підрив Каховської ГЕС на лівому березі Херсонщини в окупаційній адміністрації повідомляють про п'ять жертв, повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
За інформацією окупаційного так званого "глави" Нової Каховки леонтьєва, п'ятеро людей загинули внаслідок затоплення після руйнування Каховської ГЕС.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.