На оккупированный Донбасс пытались ввезти несколько килограммов серебряных украшений
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На временно оккупированную территорию Донбасса пытались ввезти более 3 кг серебряных изделий и два десятка дорогих телефонов. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, передает УНН.
"Сотрудниками спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, включенных в состав Объединенных сил, осуществлен осмотр личных вещей гражданина Л., который пытался скрытно, с использованием тайника в дверной карте частного автомобиля, переместить на временно оккупированную территории Украины более 3,6 кг ювелирных изделий из серебра и 20 мобильных телефонов", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, общая стоимость товарно-материальных ценностей составляет 159 800 грн.
На основании собранных материалов в отношении владельца груза составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.204-3 КУоАП. Статья предусматривает немалый штраф и конфискацию товаров, незаконно перемещаемых.
Напомним, гражданин Украины пытался провезти через КПВВ "Майорское" на временно оккупированную территорию 150 гаджетов в обшивке автомобиля.