На окупований Донбас намагалися ввезти кілька кілограмів срібних прикрас
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На тимчасово окуповану територію Донбасу намагалися ввезти понад 3 кг срібних виробів і два десятка дорогих телефонів. Про це у Facebook повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, передає УНН.
“Співробітниками спецпідрозділу податкової міліції ДФС України, які включені до складу Об’єднаних сил, здійснено огляд особистих речей громадянина Л., який намагався приховано, з використанням схованки у дверній карті приватного автомобіля, перемістити до тимчасово окупованої території України понад 3,6 кг ювелірних виробів із срібла та 20 мобільних телефонів”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, загальна вартість товарно-матеріальних цінностей становить 159,8 тисяч грн.
На підставі зібраних матеріалів відносно власника вантажу складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП. Стаття передбачає немалий штраф та конфіскацію товарів, що незаконно переміщуються.
Нагадаємо, громадянин України намагався провезти через КПВВ “Майорське” на тимчасово окуповану територію 150 гаджетів в обшивці автомобіля.