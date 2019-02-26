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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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На оккупированной части Донецкой области в 36 приходах ПЦУ служат три священника и два диакона

На оккупированной части Донецкой области в 36 приходах ПЦУ служат три священника и два диакона

Киев  •  УНН

 • 13555 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. На оккупированной территории Донецкой области есть 36 приходов Православной церкви Украины, где отправляют службы три священника и два диакона. Об этом в комментарии журналисту УНН рассказал архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей.

"На временно оккупированной территории Донецкой области у нас 36 приходов, есть Дом милосердия, в котором проживает до 42 стариков и епархиальное управление. Большую часть священников мы вывезли еще в 2014-2015 годах. Сейчас там есть 3 священника, 2 диакона и 3 монахини. И вот эти 3 священника отправляют службы в около 20-ти парафийях, сегодня они служат в одном храме, завтра - в другом", - рассказал архиепископ.

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По его словам, если священников все же депортируют на неоккупированную территорию Украины, то их обеспечат и работой, и жильем.

"Если наших священников из оккупированной территории выгонят, то мы им здесь найдем приход, жилье. Но тем священникам, очень трудно будет что-то начинать с чистого листа, если там остались не только культовые сооружения, а прихожане", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, на временно оккупированных территориях Донецкой области с 1 марта оккупанты могут полностью запретить деятельность общин и священнослужителей Православной церкви Украины.

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