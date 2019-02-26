На окупованій частині Донеччини у 36 парафіях ПЦУ служать три священика і два диякона
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. На окупованій території Донеччини є 36 парафій Православної церкви України, де відправляють служби 3 священика та 2 диякона. Про це у коментарі журналісту УНН розповів архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій.
“На тимчасово окупованій території Донеччини у нас 36 парафій, є Будинок милосердя, в якому мешкає до 42 людей похилого віку і єпархіальне управління. Більшу частину священиків ми вивезли ще у 2014-2015 роках. Зараз там є 3 священика, 2 диякона і 3 монахині. І от ці 3 священника відправляють служби в близько 20-ти парафійях, сьогодні вони служать в одному храмі, завтра – в іншому”, - розповів архієпископ.
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За його словами, якщо священиків таки депортують на неокуповану територію України, то їх забезпечать і роботою, і житлом.
“Якщо наших священиків з окупованої території виженуть, то ми їм тут знайдемо парафії, житло. Але тим священикам, дуже важко буде щось починати з чистого аркуша, якщо там залишились не те що культові споруди, а парафіяни”, - наголосив він.
Як повідомляв УНН, на тимчасово окупованих територіях Донеччини з 1 березня окупанти можуть повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України.