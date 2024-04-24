На оккупированных территориях захватчики придумали новую схему "отжима" земли у украинцев - Центр сопротивления

Оккупанты готовятся к массовой национализации земельных участков на временно оккупированных территорий Запорожской области. россияне дали владельцам участков, дач, паев всего полтора месяца на подтверждение права собственности. Процесс проверки продлится с 22 апреля до 12 июня этого года. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Примечательно, что украиноязычный реестр содержит более полумиллиона строк. Поэтому возникает логичный вопрос - насколько реально обработать такое количество документов? Но очень похоже на то, что такой задачи перед захватчиками и не стоит. Основную массу участков оккупанты хотят просто отобрать у украинцев и дальше уже распоряжаться по своему усмотрению, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что подтвердить право собственности возможно только при условии наличия российского гражданства и оригиналов документов.

Центр национального сопротивления отмечает, что такую практику российские оккупанты применяют и в отношении квартир и домов. На оккупированных территориях работает так называемая "государственная жилищная инспекция", целью которой является выявление пустых квартир, или квартир чьи владельцы покинули регион. В дальнейшем такие квартиры объявляют "бесхозными" и "национализируют".

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины началась новая волна незаконных захватов жилья российскими оккупационными войсками, когда оккупанты силой отбирают квартиры у местных жителей.