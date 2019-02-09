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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 67461 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 90138 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132405 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131633 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130612 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 162121 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145291 просмотра

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В Одесскую область раньше времени прилетел редкий вид пеликанов

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. На территории национального природного парка "Тузловские лиманы" в Татарбунарском районе Одесской области была замечена стая пеликанов, что является не характерным для февраля. Об этом сообщил эколог Иван Русев на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Так рано мне еще не приходилось видеть стаю кудрявых пеликанов в нашем нацпарке. Отдельные особи встречались, а тут аж 12 редчайших птиц, занесенных в Красную книгу Украины и МСОП", - написал Русев.

Кроме того, по словам эколога, в национальный парк раньше времени вернулись большие белые цапли.

"Их размеренный и величайших полет, словно белые ангелы, возвещают о скорых весенних переменах в природных экосистемах. Если возвратятся морозы, то отлетят к дельте Дуная или на прибрежные водоемы Болгарии, для них это не проблема", - отметил Русев.

Напомним, сурок Тимка дал прогноз на весну.

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