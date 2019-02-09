В Одесскую область раньше времени прилетел редкий вид пеликанов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На территории национального природного парка "Тузловские лиманы" в Татарбунарском районе Одесской области была замечена стая пеликанов, что является не характерным для февраля. Об этом сообщил эколог Иван Русев на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Так рано мне еще не приходилось видеть стаю кудрявых пеликанов в нашем нацпарке. Отдельные особи встречались, а тут аж 12 редчайших птиц, занесенных в Красную книгу Украины и МСОП", - написал Русев.
Кроме того, по словам эколога, в национальный парк раньше времени вернулись большие белые цапли.
"Их размеренный и величайших полет, словно белые ангелы, возвещают о скорых весенних переменах в природных экосистемах. Если возвратятся морозы, то отлетят к дельте Дуная или на прибрежные водоемы Болгарии, для них это не проблема", - отметил Русев.
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