На Одещину раніше звичайного прилетіли рідкісні пелікани
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На території національного природного парку "Тузловські лимани" у Татарбунарському районі Одеської області була помічена зграя пеліканів, що є не характерним для лютого. Про це повідомив еколог Іван Русєв на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Так рано мені ще не доводилося бачити зграю кучерявих пеліканів в нашому нацпарку. Окремі особини зустрічалися, а тут аж 12 рідкісних птахів, занесених до Червоної книги України та МСОП", - написав Русєв.
Крім того, за словами еколога, у національний парк завчасно повернулися великі білі чаплі.
"Їх розмірений і найбільших політ, немов білі янголи, сповіщає про швидкі весняні зміни в природних екосистемах. Якщо повернуться морози, то відлетять до дельти Дунаю або на прибережні водойми Болгарії, для них це не проблема", - зазначив Русєв.
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