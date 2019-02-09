На Одещину раніше звичайного прилетіли рідкісні пелікани

"Так рано мені ще не доводилося бачити зграю кучерявих пеліканів в нашому нацпарку. Окремі особини зустрічалися, а тут аж 12 рідкісних птахів, занесених до Червоної книги України та МСОП", - написав Русєв.

Крім того, за словами еколога, у національний парк завчасно повернулися великі білі чаплі.

"Їх розмірений і найбільших політ, немов білі янголи, сповіщає про швидкі весняні зміни в природних екосистемах. Якщо повернуться морози, то відлетять до дельти Дунаю або на прибережні водойми Болгарії, для них це не проблема", - зазначив Русєв.

Нагадаємо, бабак Тимко дав прогноз на весну.