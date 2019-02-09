На Одещину раніше звичайного прилетіли рідкісні пелікани

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. На території національного природного парку "Тузловські лимани" у Татарбунарському районі Одеської області була помічена зграя пеліканів, що є не характерним для лютого. Про це повідомив еколог Іван Русєв на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Так рано мені ще не доводилося бачити зграю кучерявих пеліканів в нашому нацпарку. Окремі особини зустрічалися, а тут аж 12 рідкісних птахів, занесених до Червоної книги України та МСОП", - написав Русєв.

Крім того, за словами еколога, у національний парк завчасно повернулися великі білі чаплі.

"Їх розмірений і найбільших політ, немов білі янголи, сповіщає про швидкі весняні зміни в природних екосистемах. Якщо повернуться морози, то відлетять до дельти Дунаю або на прибережні водойми Болгарії, для них це не проблема", - зазначив Русєв.

Нагадаємо, бабак Тимко дав прогноз на весну.

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