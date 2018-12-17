В Одесской области пропал мальчик

В пятницу, 15 декабря, мальчик ушел из дома и не вернулся.

Правоохранители отметили, что ранее ребенок уже совершал такие действия, но через некоторое время всегда возвращалась.



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Открыто досудебное расследование по п. 2 ч.2 ст. 115 УК Украины.



Как сообщал УНН, 26 ноября в Одесской области бесследно исчезло двое подростков.



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