В Одесской области пропал мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Одесской области бесследно исчез мальчик, 2005 года рождения. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
В пятницу, 15 декабря, мальчик ушел из дома и не вернулся.
Правоохранители отметили, что ранее ребенок уже совершал такие действия, но через некоторое время всегда возвращалась.
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Открыто досудебное расследование по п. 2 ч.2 ст. 115 УК Украины.
Как сообщал УНН, 26 ноября в Одесской области бесследно исчезло двое подростков.
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