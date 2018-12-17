На Одещині зник хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Одеській області безвісти зник хлопчик, 2005 року народження. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У п’ятницю, 15 грудня, хлопчик пішов з дому та не повернувся.
Правоохоронці відмітили, що раніше дитина уже робила такі дії, але через певний час завжди поверталась.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зниклого безвісти українського прикордонника знайшли мертвим
Відкрито досудове розслідування за п. 2 ч.2 ст. 115 КК України.
Як повідомляв УНН, 26 листопада в Одеській області безвісти зникло двоє підлітків.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Дніпропетровщині зник підліток