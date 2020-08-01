В Одесской области нашли плантацию конопли на 40 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Одесской области обнаружили засаженую плантацию конопли, цена которой может достигать 40 млн гривен. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Пограничники Измаильского отряда Морской охраны в Ренийском районе Одесской области обнаружили хорошо оборудованную плантацию конопли с капельным орошением и признаками культивирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что производители хорошо продумали расположение своего "хозяйства" среди заводненных участков побережья межозерного канала, куда сложно добраться даже ознакомленным специалистам.
"Но от острой оптики пограничного квадрокоптера сочную зелень характерных кустов на 4 участках общей площадью около 60 тыс. м2 скрыть не удалось", - добавили в ГПСУ.
Всего правоохранители насчитали более 1700 кустов наркотического зелья. Сейчас продолжаются следственные действия, а также мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.
"Владельцам плантации грозит ответственность по ст. 310 УК "Посев или выращивание снотворного мака или конопли". Стоимость обнаруженного "зелья" на "черном рынке" может достигать 40 млн грн", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве мужчина у себя дома устроил теплицу с наркоплантацией. Правоохранители обнаружили 440 кустов конопли.