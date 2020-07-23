У Києві в приватній теплиці викрили "конопляну плантацію"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Києві чоловік в себе вдома облаштував теплицю з плантацією коноплі. Правоохоронці виявили 440 кущів коноплі. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"За даними слідства, зловмисник організував та налагодив за місцем свого проживання незаконний посів та вирощування конопель. Теплиці були оснащені системою поливу, вентиляцією та освітленням. За результатами проведених обшуків за місцем проживання зловмисника та облаштованої теплиці правоохоронці виявили 440 кущів коноплі, а також висушені суцвіття", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що наразі власнику плантації повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України (незаконний посів та вирощування конопель).
Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
"Відпрацьовується коло осіб, які можуть бути причетними до вирощування та збуту нарковмісних рослин для притягнення до кримінальної відповідальності", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, на Київщині викрили "наркоаграріїв", які у приватному будинку облаштували цех із вирощування канабісу.