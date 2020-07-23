В Киеве в частной теплице разоблачили "конопляную плантацию"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Киеве мужчина у себя дома устроил теплицу с плантацией конопли. Правоохранители обнаружили 440 кустов конопли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"По данным следствия, злоумышленник организовал и наладил по месту жительства незаконный посев и выращивание конопли. Теплицы были оснащены системой полива, вентиляцией и освещением. По результатам проведенных обысков по месту жительства злоумышленника и в обустроенной теплице правоохранители обнаружили 440 кустов конопли, а также высушенные соцветия", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас владельцу плантации сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 310 УК Украины (незаконный посев и выращивание конопли).
Также решается вопрос об избрании меры пресечения.
"Отрабатывается круг лиц, которые могут быть причастны к выращиванию и сбыту наркосодержащих растений для привлечения к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киевской области разоблачили "наркоаграриев", которые в частном доме обустроили цех по выращиванию каннабиса.