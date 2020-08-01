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На Одещині знайшли плантацію коноплі на 40 млн гривень

На Одещині знайшли плантацію коноплі на 40 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. На Одещині виявили засаджені плантації коноплі, ціна яких може сягати 40 млн гривень. Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Прикордонники Ізмаїльського загону Морської охорони у Ренійському районі Одеської області виявили гарно облаштовану плантацію коноплі з крапельним зрошуванням та ознаками культивування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виробники добре продумали розташування свого "господарства" серед заводнених ділянок узбережжя міжозерного каналу, куди складно дістатися навіть обізнаним фахівцям.

"Але від гострої оптики прикордонного квадрокоптера соковиту зелень характерних кущів на 4 ділянках загальною площею близько 60 тис. м2 сховати не вдалось", - додали у ДПСУ.

Всього правоохоронці нарахували понад 1700 кущів наркотичного зілля. Наразі тривають слідчі дії, а також заходи по встановленню кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

"Власникам плантації загрожує відповідальність за ст. 310 ККУ "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель". Вартість виявленого "зілля" на "чорному ринку" може сягати 40 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві чоловік у себе вдома облаштував теплицю з наркоплантацією. Правоохоронці виявили 440 кущів коноплі.

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