В Одесской области нашли обнаженный труп

В селе Маяки Одесской области недалеко от полуразрушенного помещения обнаруженного обнаженный труп мужчины со следами побоев, сломанной челюстью с скальпированной травмой головы.

Погибшему на вид около 30 лет.



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Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 155 УК Украины.



Как сообщал УНН, в Харьковской области в подъезде дома нашли труп .