В Одесской области нашли обнаженный труп
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Одесской области обнаружили обнаженный труп. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
В селе Маяки Одесской области недалеко от полуразрушенного помещения обнаруженного обнаженный труп мужчины со следами побоев, сломанной челюстью с скальпированной травмой головы.
Погибшему на вид около 30 лет.
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Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 155 УК Украины.
Как сообщал УНН, в Харьковской области в подъезде дома нашли труп .