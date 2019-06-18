На Одещині знайшли оголений труп
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. В Одеській області виявили оголений труп. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
В селі Маяки Одеської області недалеко від напіврозваленого приміщення виявленого оголений труп чоловіка зі слідами побоїв, зламаною щелепою з скальпованою травмою голови.
Загиблому на вигляд близько 30 років.
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Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 155 КК України.
Як повідомляв УНН, на Харківщині у під'їзді будинку знайшли труп.