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В Одесской области столкнулись три легковушки: четверо погибших, двое госпитализированных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. В результате столкновения трех автомобилей в Одесской области погибли четыре человека и еще двое получили травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В результате столкновения Fiat, Toyota и Volkswagen возле села Струмок погибли четыре человека и еще двое - госпитализированы", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что Fiat, совершая обгон автомобиля, который двигался впереди, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. Незначительные механические повреждения получил также Volkswagen, который, двигаясь позади, въехал в Toyota.

В результате столкновения несовместимые с жизнью травмы получили водитель и двое пассажиров Fiat - жители Измаила, 2000, 2001 и 1990 годов рождения, а также пассажир Toyota - житель Киевской области, 1953 г.р.

Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили женщина-водитель Toyota - жительница Киевской области, 1970 г.р., и пассажир Fiat - житель Измаила, 2000 г.р. Оба госпитализированы.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Закарпатской области двенадцатилетний водитель квадроцикла устроил масштабное ДТП, в котором пострадали 8 человек.

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