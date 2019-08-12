Дванадцятирічний водій квадроцикла влаштував масштабну ДТП, постраждали 8 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Поліція Тячівського району Закарпатської області з’ясовує обставини ДТП за участі 12-річного водія квадроцикла, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Закарпатській області.
Вчора, 11 серпня, близько 15:00, на лінію “102” надійшло повідомлення про госпіталізацію до Тячівської лікарні восьми осіб, троє з яких — діти. Слідчо-оперативна група, яка прибула за викликом, встановила, що тілесні ушкодження потерпілі отримали внаслідок аварії, яка трапилася близько 13:00 у селі Угля Тячівського району.
Слідством з’ясовано, що 12-річний мешканець села Угля, керуючи квадроциклом, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем Skoda Octavia під керуванням 35-річного жителя села Велика Уголька.
“Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали обидва водії, а також шестеро пасажирів автомобіля — 47-річна жінка, 44-річний чоловік, 24-річна жінка, а також троє дітей віком 13, 3 і 4 роки. Потерпілих дітей поміщено до реанімаційного відділення. За фактом ДТП, що спричинила потерпілим тяжкі травми, а також за допуск до керування автотранспортом особи, яка не має на це права, відкрито кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України та частиною 1 статті 287 ККУ”, — вказано у повідомленні поліції.
Автотранспорт поміщений на арештмайданчик Тячівського відділку поліції.
Варто нагадати, що на Житомирщині розпочато досудове розслідування ДТП, унаслідок якої постраждали 24 особи.