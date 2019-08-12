Дванадцатилетний водитель квадроцикла устроил масштабное ДТП, пострадали 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Полиция Тячевского района Закарпатской области выясняет обстоятельства ДТП с участием 12-летнего водителя квадроцикла, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Закарпатской области.
Вчера, 11 августа, около 15:00, на линию “102” поступило сообщение о госпитализации в Тячевскую больницу восьми человек, трое из которых — дети. Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила, что телесные повреждения потерпевшие получили в результате аварии, которая произошла около 13:00 в селе Угля Тячевского района.
Следствием установлено, что 12-летний житель села Угля, управляя квадроциклом, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia под управлением 35-летнего жителя села Великая Уголька.
“В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя, а также шесть пассажиров автомобиля — 47-летняя женщина, 44-летний мужчина, 24-летняя женщина, а также трое детей 13, 3 и 4 года. Пострадавших детей поместили в реанимационное отделение. По факту ДТП, повлекшего пострадавшим тяжелые травмы, а также за допуск к управлению автотранспортом лица, не имеет на это права, возбуждены уголовные производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и части 1 статьи 287 УК”, — указано в сообщении полиции.
Автотранспорт помещен на штрафплощадку Тячевского отделения полиции.
Стоит напомнить, что в Житомирской области начато досудебное расследование ДТП, в результате которого пострадали 24 человека.