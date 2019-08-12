На Одещині зіткнулися три легковики: четверо загиблих, двоє госпіталізованих
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Внаслідок зіткнення трьох автомобілів в Одеській області загинули чотири людини і ще двоє осіб отримали травми. Про це УНН повідомили у пресслужбі відділу комунікації обласної поліції.
"Внаслідок зіткнення Fiat, Toyota та Volkswagen біля села Струмок загинуло четверо людей та ще двоє – госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.
Попередньо встановлено, що Fiat, здійснюючи обгін автомобіля, що рухався попереду, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з Toyota. Незначні механічні пошкодження отримав також Volkswagen, що, рухаючись позаду, в’їхав у Toyota.
В результаті зіткнення несумісні з життям травми отримали водій та двоє пасажирів Fiat - жителі Ізмаїла, 2000, 2001 та 1990 р. н., а також пасажир Toyota - житель Київської області, 1953 р.н.
Крім того, тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали жінка-водій Toyota - жителька Київської області, 1970 р.н., та пасажир Fiat - житель Ізмаїла, 2000 р.н. Обидва госпіталізовані.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Закарпатті дванадцятирічний водій квадроцикла влаштував масштабну ДТП, у якій постраждали 8 осіб.