В Одесской области предупредили присвоение имущества спецсанатория на более 50 млн гривен

"СБУ помешала присвоению имущества "Детского специализированного клинического санатория "Хаджибей", который принадлежит Министерству здравоохранения, на более 50 млн грн", - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленники пытались незаконно завладеть всем имуществом лечебного учреждения, находящегося на берегу Черного моря и который специализируется на реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

"По инициативе чиновников Минздрава Украины в 2007 году руководство санатория заключило инвестиционный договор с частным предпринимателем на строительство базы отдыха в селе Холодная Балка на побережье Хаджибейского лимана. По условиям контракта инвестор обязался выполнить весь комплекс проектно-строительных работ, а также профинансировать реконструкцию других корпусов здравницы: газификацию, капитальный ремонт и приобрести для заведения автотранспорт. После выполнения договора санаторий должен был передать возведенную базу отдыха вместе с землей в собственность коммерческой фирме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительные работы так и не были начаты, но в 2018 году инвестор решил отсудить участок в курортной зоне и другое имущество здравницы. Указанный договор не был согласован с Фондом государственного имущества Украины.

"Из-за попытки незаконного завладения государственной собственностью начато производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Сейчас на имущество государственного медучреждения суд наложил арест. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечение к ответственности других лиц, задействованных в сделке", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сфере управления Фонда государственного имущества". На приватизацию передали около 200 предприятий.