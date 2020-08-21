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В Одесской области предупредили присвоение имущества спецсанатория на более 50 млн гривен

Киев • УНН

 • 11279 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. СБУ предупредила присвоение имущества "Детского специализированного клинического санатория "Хаджибей" на более 50 млн грн, который принадлежит Минздраву. Открыто уголовное производство, на имущество учреждения наложен арест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Одесской области предупредили присвоение имущества спецсанатория на более 50 млн гривен

"СБУ помешала присвоению имущества "Детского специализированного клинического санатория "Хаджибей", который принадлежит Министерству здравоохранения, на более 50 млн грн", - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленники пытались незаконно завладеть всем имуществом лечебного учреждения, находящегося на берегу Черного моря и который специализируется на реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

"По инициативе чиновников Минздрава Украины в 2007 году руководство санатория заключило инвестиционный договор с частным предпринимателем на строительство базы отдыха в селе Холодная Балка на побережье Хаджибейского лимана. По условиям контракта инвестор обязался выполнить весь комплекс проектно-строительных работ, а также профинансировать реконструкцию других корпусов здравницы: газификацию, капитальный ремонт и приобрести для заведения автотранспорт. После выполнения договора санаторий должен был передать возведенную базу отдыха вместе с землей в собственность коммерческой фирме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительные работы так и не были начаты, но в 2018 году инвестор решил отсудить участок в курортной зоне и другое имущество здравницы. Указанный договор не был согласован с Фондом государственного имущества Украины.

"Из-за попытки незаконного завладения государственной собственностью начато производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Сейчас на имущество государственного медучреждения суд наложил арест. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечение к ответственности других лиц, задействованных в сделке", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сфере управления Фонда государственного имущества". На приватизацию передали около 200 предприятий.

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