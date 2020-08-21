На Одещині завадили привласненню майна спецсанаторію на понад 50 млн гривень

"СБУ завадила привласненню майна "Дитячого спеціалізованого клінічного санаторію "Хаджибей", який належить Міністерству охорони здоров'я, на понад 50 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що зловмисники намагалися незаконно заволодіти всім майном лікувального закладу, що знаходиться на березі Чорного моря та спеціалізується на реабілітації дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату.

"За ініціативою посадовців МОЗ України у 2007 році керівництво санаторію уклало інвестиційний договір із приватним підприємцем на зведення бази відпочинку у селі Холодна Балка на узбережжі Хаджибейського лиману. За умовами контракту інвестор зобов'язався виконати весь комплекс проектно-будівельних робіт, а також профінансувати реконструкцію інших корпусів оздоровниці: газифікацію, капітальний ремонт та придбати для закладу автотранспорт. Після виконання договору санаторій мав передати зведену базу відпочинку разом із землею у власність комерційній фірмі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будівельні роботи так і не були розпочаті, але у 2018 році інвестор вирішив відсудити ділянку у курортній зоні та інше майно оздоровниці. Вказаний договір не був погоджений з Фондом державного майна України.

"Через спробу незаконного заволодіння державною власністю розпочато провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Наразі на майно державного медзакладу суд наклав арешт. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, задіяних в оборудці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив розпорядження "Про передачу об’єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна". На приватизацію передали близько 200 підприємств.