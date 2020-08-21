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На Одещині завадили привласненню майна спецсанаторію на понад 50 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. СБУ завадила привласненню майна "Дитячого спеціалізованого клінічного санаторію "Хаджибей" на понад 50 млн грн, який належить МОЗ. Відкрито кримінальне провадження, на майно закладу накладено арешт. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

На Одещині завадили привласненню майна спецсанаторію на понад 50 млн гривень

"СБУ завадила привласненню майна "Дитячого спеціалізованого клінічного санаторію "Хаджибей", який належить Міністерству охорони здоров'я, на понад 50 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що зловмисники намагалися незаконно заволодіти всім майном лікувального закладу, що знаходиться на березі Чорного моря та спеціалізується на реабілітації дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату.

"За ініціативою посадовців МОЗ України у 2007 році керівництво санаторію уклало інвестиційний договір із приватним підприємцем на зведення бази відпочинку у селі Холодна Балка на узбережжі Хаджибейського лиману. За умовами контракту інвестор зобов'язався виконати весь комплекс проектно-будівельних робіт, а також профінансувати реконструкцію інших корпусів оздоровниці: газифікацію, капітальний ремонт та придбати для закладу автотранспорт. Після виконання договору санаторій мав передати зведену базу відпочинку разом із землею у власність комерційній фірмі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будівельні роботи так і не були розпочаті, але у 2018 році інвестор вирішив відсудити ділянку у курортній зоні та інше майно оздоровниці. Вказаний договір не був погоджений з Фондом державного майна України.

"Через спробу незаконного заволодіння державною власністю розпочато провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Наразі на майно державного медзакладу суд наклав арешт. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, задіяних в оборудці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив розпорядження "Про передачу об’єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна". На приватизацію передали близько 200 підприємств.

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