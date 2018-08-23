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В Одесской области всю ночь искали женщину, которая сбежала с младенцем

Киев • УНН

 • 13954 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 23 августа. УНН. В Подольском районе 36-летняя женщина сбежала из дома вместе с двухмесячным сыном. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В Одесской области всю ночь искали женщину, которая сбежала с младенцем

От родственников правоохранители узнали, что ребенок болен, а женщина не желала обращаться в больницу. Поэтому они сами вызвали скорую. Женщина решила, что у нее могут забрать ребенка, поэтому сбежала и скрывалась всю ночь в лесу. Полицейские вместе с местными жителями обошли все пустые дома, проверили возможные места пребывания пропавшей гражданки. Утром ее нашли и сразу доставили в больницу. Ребенок был в тяжелом состоянии и через некоторое время умер.

"По заключению экспертизы, причиной смерти стало воспаление легких. По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Женщине объявлено о подозрение, ей грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок", - прокомментировал событие начальник Подольского ОП Николай Песчанский.

Напомним, в Харьковской области прокуратура подозревает директора центра соцслужб в халатности, которая привела к смерти 3-летнего мальчика.

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