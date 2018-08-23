На Одещині всю ніч шукали жінку, яка втекла з немовлям
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Подільському районі 36-річна жінка втекла з дому разом з двомісячним сином. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
Від родичів правоохоронці дізналися, що дитина хвора, а жінка не бажала звертатися в лікарню. Тож вони самі викликали швидку. Жінка вирішила, що у неї можуть забрати дитя, тому втекла і переховувалася всю ніч в лісі. Поліцейські разом з місцевими мешканцями обійшли всі порожні будинки, перевірили ймовірні місця перебування зниклої громадянки. Вранці її знайшли та відразу доставили в лікарню. Дитина була у важкому стані і через деякий час померла.
"За висновком експертизи, причиною смерті стало запалення легень. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Жінці оголошено про підозру, їй загрожує обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк", - прокоментував подію начальник Подільського ВП Микола Піщанський.
Нагадаємо, на Харківщині прокуратура підозрює директора центру соцслужб у недбалості, яка призвела до смерті 3-річного хлопчика.