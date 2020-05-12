В Одесской области разоблачили схему незаконной переправки иностранцев через границу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Одесской области будут судить трех участников преступной группы, которая занималась незаконной переправкой иностранцев через границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Пограничники Подольского отряда совместно с Нацполицией ... с привлечением пограничного спецподразделения "ДОЗОР" прекратили деятельность трансграничной организованной преступной группы. Установлено, что трое граждан Молдовы, Турции и Украины занимались незаконной переправкой иностранцев через украинско-молдавскую границу. Стоимость их услуг составляла от 500 до 2000 долларов за переправку одного человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что членам преступной группы было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и избраны соответствующие меры пресечения.
Так, 12 мая, по результатам предварительного расследования в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех фигурантов уголовного производства, которым грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет.
Напомним, пограничники задержали 12 иностранцев, вероятно, из Афганистана, незаконно пытались пересечь границу со Словакией.