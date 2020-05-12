На Одещині викрили схему незаконного переправлення іноземців через кордон

“Прикордонники Подільського загону спільно з Нацполіцією...із залученням прикордонного спецпідрозділу „ДОЗОР“ припинили діяльність транскордонної організованої злочинної групи. Встановлено, що троє громадян Молдови, Туреччини та України займалися незаконним переправленням іноземців через українсько-молдовський кордон. Вартість їх послуг становила від 500 до 2000 доларів США за переправлення однієї особи”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що членам злочинної групи було оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано відповідні запобіжні заходи.

Так, 12 травня, за результатами досудового розслідування до суду направлено обвинувальний акт відносно трьох фігурантів кримінального провадження, яким загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Нагадаємо, прикордонники затримали 12 іноземців, вірогідно, з Афганістану, які незаконно намагались перетнути кордон зі Словаччиною.