В Одесской области в горящем автомобиле погибла девочка

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 62878 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 91249 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101277 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103213 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126511 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112549 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138411 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144750 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130200 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130255 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Одесской области в горящем автомобиле погибла девочка

В Одесской области в горящем автомобиле погибла девочка

Киев  •  УНН

 • 13568 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Одесской области в результате возгорания в салоне автомобиля "ВАЗ" погибла дочь владельца автомобиля, которая находилась внутри. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, передает УНН.

Сегодня в 11:15 в Службу спасения "101" от очередного "102" поступило сообщение о том, что в с. Казацкое Белгород-Днестровского района горит легковой автомобиль.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что горел салон автомобиля "ВАЗ" на площади 1 м. кв, возгорание ликвидировал хозяин транспортного средства водой из ведер. В результате пожара погибла дочь хозяина 2017 рождения, которая находилась внутри автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что родителей во время пожара возле ребенка не было. Предполагаемая причина пожара - детская шалость с огнем.

Напомним, во время тушения пожара в Кировоградской области обнаружили погибшего и спасли пенсионерку.

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