В Одесской области в горящем автомобиле погибла девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Одесской области в результате возгорания в салоне автомобиля "ВАЗ" погибла дочь владельца автомобиля, которая находилась внутри. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, передает УНН.
Сегодня в 11:15 в Службу спасения "101" от очередного "102" поступило сообщение о том, что в с. Казацкое Белгород-Днестровского района горит легковой автомобиль.
"По прибытию на место вызова спасатели установили, что горел салон автомобиля "ВАЗ" на площади 1 м. кв, возгорание ликвидировал хозяин транспортного средства водой из ведер. В результате пожара погибла дочь хозяина 2017 рождения, которая находилась внутри автомобиля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что родителей во время пожара возле ребенка не было. Предполагаемая причина пожара - детская шалость с огнем.
Напомним, во время тушения пожара в Кировоградской области обнаружили погибшего и спасли пенсионерку.