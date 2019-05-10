В Одесской области в горящем автомобиле погибла девочка

Сегодня в 11:15 в Службу спасения "101" от очередного "102" поступило сообщение о том, что в с. Казацкое Белгород-Днестровского района горит легковой автомобиль.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что горел салон автомобиля "ВАЗ" на площади 1 м. кв, возгорание ликвидировал хозяин транспортного средства водой из ведер. В результате пожара погибла дочь хозяина 2017 рождения, которая находилась внутри автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что родителей во время пожара возле ребенка не было. Предполагаемая причина пожара - детская шалость с огнем.

Напомним, во время тушения пожара в Кировоградской области обнаружили погибшего и спасли пенсионерку.