У пожежі на Кіровоградщині загинув чоловік
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 травня. УНН. Пiд час гасiння пожежi на Кiровоградщинi виявили загиблого та врятували пенсіонерку. Про це повідомили в УДСНС в областi, передає УНН.
Як зазначається, 9 травня, о 00:51, до служби порятунку "101" надiйшло повiдомлення про пожежу по вул. Приморськiй у Свiтловодську.
Пiсля прибуття на мiсце подiї рятувальники встановили, що горить 50 метрів квадратних домашнiх речей, меблiв та побутових електроприладiв в квартирi на четвертому поверсi п’ятиповерхового житлового будинку.
Пiд час гасiння виявили тiло загиблого чоловiка 1981 р.н., крім того, врятували пенсiонерку – господарку квартири, яку доправили до Свiтловодської центральної районної лiкарнi.
Причину пожежi та обставини загибелi чоловiка встановлюють фахiвцi.
Нагадаємо, з початку року у столиці на пожежах загинули 17 людей.