В пожаре в Кировоградской области погиб мужчина

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 81322 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101476 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104316 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105901 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130002 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113132 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138799 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144799 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130225 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130296 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В пожаре в Кировоградской области погиб мужчина

В пожаре в Кировоградской области погиб мужчина

Киев  •  УНН

 • 10795 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 мая. УНН. Во время тушения пожара в Кировоградской области обнаружили погибшего и спасли пенсионерку. Об этом сообщили в УГСЧС в области, передает УНН.

Как отмечается, 9 мая, в 00:51, в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по ул. Приморской в Светловодске.

По прибытии на место происшествия спасатели установили, что горит 50 квадратных метров домашних вещей, мебели и бытовых електроприборов в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

Во время тушения обнаружили тело погибшего мужчины 1981 г.р., кроме того, спасли пенсионерку - хозяйку квартиры, которую доставили в Светловодскую центральную районную больницу.

Причину пожара и обстоятельства гибели мужчины устанавливают специалисты.

Напомним, с начала года в столице на пожарах погибли 17 человек.

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