В пожаре в Кировоградской области погиб мужчина
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 мая. УНН. Во время тушения пожара в Кировоградской области обнаружили погибшего и спасли пенсионерку. Об этом сообщили в УГСЧС в области, передает УНН.
Как отмечается, 9 мая, в 00:51, в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по ул. Приморской в Светловодске.
По прибытии на место происшествия спасатели установили, что горит 50 квадратных метров домашних вещей, мебели и бытовых електроприборов в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.
Во время тушения обнаружили тело погибшего мужчины 1981 г.р., кроме того, спасли пенсионерку - хозяйку квартиры, которую доставили в Светловодскую центральную районную больницу.
Причину пожара и обстоятельства гибели мужчины устанавливают специалисты.
Напомним, с начала года в столице на пожарах погибли 17 человек.