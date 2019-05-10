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На Одещині в палаючому автомобілі загинула дівчинка

На Одещині в палаючому автомобілі загинула дівчинка

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КИЇВ. 10 травня. УНН. На Одещині внаслідок загорання в салоні автомобіля “ВАЗ” загинула дочка власника автомобіля, яка знаходилась всередині. Про це повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України в Одеській області, передає УНН.

Сьогодні о 11:15 до Служби порятунку “101” від чергового “102” надійшло повідомлення про те, що у с. Козацьке Білгород-Дністровського району горить легковий автомобіль.

“По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горів салон автомобіля „ВАЗ“ на площі 1 м. кв, загорання ліквідував господар транспортного засобу водою з відер. Внаслідок пожежі загинула дочка господаря 2017 року народження, яка знаходилась всередині автомобіля”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що батьків під час пожежі біля дитини не було. Ймовірна причина пожежі — дитячі пустощі з вогнем.

Нагадаємо, пiд час гасiння пожежi на Кiровоградщинi виявили загиблого та врятували пенсіонерку.

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