На Одещині в палаючому автомобілі загинула дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. На Одещині внаслідок загорання в салоні автомобіля “ВАЗ” загинула дочка власника автомобіля, яка знаходилась всередині. Про це повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України в Одеській області, передає УНН.
Сьогодні о 11:15 до Служби порятунку “101” від чергового “102” надійшло повідомлення про те, що у с. Козацьке Білгород-Дністровського району горить легковий автомобіль.
“По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горів салон автомобіля „ВАЗ“ на площі 1 м. кв, загорання ліквідував господар транспортного засобу водою з відер. Внаслідок пожежі загинула дочка господаря 2017 року народження, яка знаходилась всередині автомобіля”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що батьків під час пожежі біля дитини не було. Ймовірна причина пожежі — дитячі пустощі з вогнем.
Нагадаємо, пiд час гасiння пожежi на Кiровоградщинi виявили загиблого та врятували пенсіонерку.