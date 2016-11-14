В Одесской области в детском саду отравились восемь детей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На прошлой неделе восемь детей попали в больницу с кишечной инфекцией из Измаильского детского сада №19. Об этом в комментарии УНН сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.
"На прошлой неделе восемь детей попали в больницу с признаками ротовирусной инфекции. Это касается детского сада №19. Проверки, проведенные показали, что остальные дети и работники здоровы. Пищеблок также проверили и этой инфекции не обнаружили", - сказал А.Абрамченко.
Также он отметил, что детей уже готовят к выписке.
Напомним, как сообщал УНН, в разных регионах Украины врачи фиксируют рост количества случаев пищевых отравлений. Так, Харьковская инфекционная облбольница фиксирует рост случаев пищевых отравлений в два раза.
Также напомним, количество отравлений по сравнению с прошлым годом выросло в Сумской области.
Причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях, считают в ВРУ.
Как сообщал УНН, пять человек во Львовской области отравились в университетской столовой.