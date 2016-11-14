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15 марта, 19:03 • 109979 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151896 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128468 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121655 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107539 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102820 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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В Одесской области в детском саду отравились восемь детей

В Одесской области в детском саду отравились восемь детей

Киев • УНН

 • 4265 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. На прошлой неделе восемь детей попали в больницу с кишечной инфекцией из Измаильского детского сада №19. Об этом в комментарии УНН сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

"На прошлой неделе восемь детей попали в больницу с признаками ротовирусной инфекции. Это касается детского сада №19. Проверки, проведенные показали, что остальные дети и работники здоровы. Пищеблок также проверили и этой инфекции не обнаружили", - сказал А.Абрамченко.

Также он отметил, что детей уже готовят к выписке.

Напомним, как сообщал УНН, в разных регионах Украины врачи фиксируют рост количества случаев пищевых отравлений. Так, Харьковская инфекционная облбольница фиксирует рост случаев пищевых отравлений в два раза.

Также напомним, количество отравлений по сравнению с прошлым годом выросло в Сумской области.

Причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях, считают в ВРУ.

Как сообщал УНН, пять человек во Львовской области отравились в университетской столовой.

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