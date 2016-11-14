На Одещині у дитячому садку отруїлося восьмеро дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Минулого тижня восьмеро дітей потрапили до лікарні з кишковою інфекцією з ізмаїльського дитячого садка №19. Про це у коментарі УНН повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.
“На минулому тижні восьмеро дітей потрапили до лікарні з ознаками ротовірусної інфекції. Це стосується дитячого садка №19. Перевірки, які були проведені показали, що решта дітей і працівники здорові. Харчоблок також перевірили і цієї інфекції не виявили”, — сказав А.Абрамченко.
Також він зазначив, що дітей вже готують до виписки.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у різних регіонах України лікарі фіксують зростання кількості випадків харчових отруєнь. Так, Харківська інфекційна обллікарня фіксує зростання випадків харчових отруєнь у два рази.
Також нагадаємо, кількість отруєнь порівняно з минулим роком зросла в Сумській області.
Причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях, вважають у ВРУ.
Як повідомляв УНН, п’ятеро осіб на Львівщині отруїлися в університетській їдальні.