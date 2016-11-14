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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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На Одещині у дитячому садку отруїлося восьмеро дітей

На Одещині у дитячому садку отруїлося восьмеро дітей

Київ • УНН

 • 4265 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Минулого тижня восьмеро дітей потрапили до лікарні з кишковою інфекцією з ізмаїльського дитячого садка №19. Про це у коментарі УНН повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

“На минулому тижні восьмеро дітей потрапили до лікарні з ознаками ротовірусної інфекції. Це стосується дитячого садка №19. Перевірки, які були проведені показали, що решта дітей і працівники здорові. Харчоблок також перевірили і цієї інфекції не виявили”, — сказав А.Абрамченко.

Також він зазначив, що дітей вже готують до виписки.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у різних регіонах України лікарі фіксують зростання кількості випадків харчових отруєнь. Так, Харківська інфекційна обллікарня фіксує зростання випадків харчових отруєнь у два рази.

Також нагадаємо, кількість отруєнь порівняно з минулим роком зросла в Сумській області.

Причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях, вважають у ВРУ.

Як повідомляв УНН, п’ятеро осіб на Львівщині отруїлися в університетській їдальні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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