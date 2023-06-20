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В Украине начали сбор урожая: в Одесской области стартовала жатва

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. В Одесской области начался сбор урожая. Общая площадь - более 1 миллиона гектаров, передает УНН со ссылкой на Одесскую ОГА.

В Украине начали сбор урожая: в Одесской области стартовала жатва

Детали

Как сообщили в ОВА, Одесская область всегда была одним из крупнейших хабов сельскохозяйственной продукции в Украине. Несмотря на агрессию страны-террориста, регион остается лидером.

"Сбор урожая - ответственная задача, от которой зависит продовольственная безопасность как Украины, так и всего мира. Аграрии Одесской области - наша опора, а мы их поддержка. Поэтому желаю, чтобы и климат, и погода, и настроение, и старания, и способности способствовали процветанию вашего дела. Мы сделаем все от нас возможное, чтобы сбор и экспорт урожая был максимально плодотворным и результативным", - заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Добавим

"Сейчас более 70 стран в мире на грани голода. Но благодаря программе Президента "Grain from Ukraine Украина" будет продолжать помогать этим государствам. Каждый килограмм украинской пшеницы – это чья-то жизнь", - резюмировали в ОВА.

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