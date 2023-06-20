В Україні почали збір врожаю: на Одещині стартували жнива
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Одеській області розпочався збір урожаю. Загальна площа - більше 1 мільйона гектарів, передає УНН із посиланням на Одеську ОВА.
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Як повідомили в ОВА, Одеська область завжди була одним із найбільших хабів сільськогосподарської продукції в Україні. Незважаючи на агресію країни-терориста, регіон залишається лідером.
"Збір врожаю - відповідальне завдання, від якого залежить продовольча безпека як України, так і всього світу. Аграрії Одещини - наша опора, а ми їх підтримка. Тож бажаю, щоб і клімат, і погода, і настрій, і старання, і здібності сприяли процвітанню вашої справи. Ми зробимо усе від нас можливе, аби збір і експорт врожаю був максимально плідним і результативним", - заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
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"Зараз більше 70 країн у світі на межі голоду. Але завдяки програмі Президента "Grain from Ukraine Україна" продовжуватиме допомагати цим державам. Кожен кілограм української пшениці – це чиєсь життя", - резюмували в ОВА.
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